AK Parti Karamürsel İlçe Kadın Kolları Başkanı Şahin'e plaket

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KOCAELİ (AA) - AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir, üye çalışmalarına desteklerinden dolayı Karamürsel İlçe Kadın Kolları Başkanı Mevlüde Şahin'e plaket takdim etti.



Şahin, yaptığı açıklamada, Özdemir'e teşekkür ederek, "Teşkilatımızın her kademesinde görev alan AK kadınlarımızla birlikte ilçemizde üye seferberliği başlatarak üye sayılarımızı yükselttik." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlatmış olduğu "Gönül Seferberliği" yeni üye çalışması kapsamında çalınmadık kapı, dokunulmadık gönül bırakmadan üye çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Şahin, şunları kaydetti:



"Büyük aile olmanın gururu ve mutluluğuyla bu birlikteliğin oluşmasında emeği geçen, alın teri döken, kapı kapı dolaşan tüm teşkilat mensuplarımıza, kapısını çaldığımızda Cumhurbaşkanımızın selamını ilettiğimizde, kapısını sonuna kadar açan ve evine buyur eden hemşehrilerimize gönülden teşekkür ediyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.