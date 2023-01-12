Kocaeli'de 194 bin 600 makaron ele geçirildi

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 194 bin 600 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Düzenlenen operasyonda 194 bin 600 makaron, 250 kilogram kıyılmış tütün, 3 sigara sarma makinesi ile 200 bandrol ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

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