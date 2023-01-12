Kocaeli'de 107 sikke ele geçirildi

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de düzenlenen operasyonda 107 sikke ile tarihi eser niteliğinde objeler ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Gölcük'te çalışma gerçekleştirdi.

Teknik ve fiziki takip sonucu düzenlenen operasyonda, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 107 sikke ile 2 tarihi obje ve 1 tepsi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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