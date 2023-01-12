Kocaeli'de 5 kişinin öldüğü kazaya ilişkin yeniden yargılanan sanığın cezası değişmedi

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu aynı aileden 5 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin 16 yıl 3 ay hapis cezası verilen kamyon şoförü, yeniden yargılandığı davada aynı cezaya çarptırıldı.

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Samet K. SEGBİS aracılığıyla katıldı, müşteki Reşit Barhan ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Sanık avukatı, olayın tam zamanının tespit edilmesinin mümkün olmadığını savunarak, "Bu durumda olay anı net tespit edilemediği gibi olay anında müvekkilimin telefonuyla internete bağlı olup olmadığı veya telefonunun kendiliğinden internet kullanıp kullanmadığının da tespiti mümkün değildir. Dolayısıyla müvekkilimin olay anında telefonu kullandığı ve internete bağlandığı hususu şüphede kalmaktadır." dedi.

Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, Sanık Samet K'nin, yola gerekli dikkati vermesi, olay yeri özellikleri ve yol durumunu dikkate alması gerekirken bu hususlara uymadığı ve araç kullanırken cep telefonunda internete girdiği esnada kazanın yaşandığını belirtti.

Sanık Samet K'nin, uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanıp kullanamadığının kesin olarak saptanamadığı ancak atılı eylemde dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareket edip kazanın gerçekleştiğini ifade eden savcı, sanığın 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

Daha sonra söz verilen sanık avukatı, olay sonrasında da müvekkilinin internet bağlantısı olmasının bilinçli olmadığını iddia ederek, "Telefonun kendiliğinden internete bağlanmış olabileceği yönündeki iddiamızı doğrulamaktadır. Bu nedenle müvekkilimin bilinçli taksirle hareket ettiğinden bahsedilemez." diye konuştu.

Son sözü sorulan sanık Samet K, uzunca süredir tutuklu olduğunu belirterek tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçunu bilinçli taksirle işlediği kanaatiyle sanığı 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığın duruşmalardaki iyi halini dikkate alan heyet, cezanın 16 yıl 3 aya düşürülmesine karar verdi.

Heyet ayrıca, sanığın olaydaki kusurunu dikkate alarak sürücü belgesinin 2 yıl süreyle geri alınmasına hükmetti.

- Olay

D-605 kara yolunun Çakırcaali Kocabayramlar sapağı mevkisinde, 22 Temmuz 2020'de Serkan Barhan (37) yönetimindeki İzmit yönüne giden 34 BSM 420 plakalı otomobil ile Kandıra istikametine seyreden Samet K'nin kullandığı İzmit Belediyesine ait 34 VZ 6212 plakalı kamyon çarpışmıştı. Kazada, sürücü Barhan, eşi Duygu (33) ve çocuğu Göktuğ Barhan (6), kız kardeşi Tuğba Kılıç (33) ile Kılıç'ın 2 yaşındaki kızı Berra Kılıç da yaşamını yitirmişti.

Serkan Barhan'ın babası Reşit ve annesi Necla Barhan, Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Samet K, 22 Haziran 2021'de 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada 16 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmış, sürücü belgesinin de 2 yıl süreyle geri alınmasına hükmedilmişti.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, kaza anında sanığın telefonunun kendiliğinden internet sitesi veya uygulamalarına girip girmediği gibi hususların tekrar değerlendirilmesi ve ilgili kurumlara başvurularak yeniden hüküm verilmesini isteyerek kararı bozmuştu.

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