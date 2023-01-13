Kocaeli'de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

G.G. idaresindeki 41 AİP 739 plakalı toprak yüklü kamyon, Cumhuriyet Mahallesi Sevgi Yolu Caddesi'nde devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan sürücü, ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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