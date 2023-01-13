Dilovası'nda evde çıkan yangın söndürüldü

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.

Orhangazi Mahallesi 240/2. Sokak'taki iki katlı binanın üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Sağlık personeli, dumandan etkilenenlere ayakta müdahale etti.

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