Kocaeli'de dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, e-ticaret sitelerinde değerinden düşük fiyatlara cep telefonu ilanlarıyla vatandaşların dolandırılmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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