Kocaeli'de gecekonduda çıkan yangın hasara neden oldu

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir gecekonduda çıkan yangın söndürüldü.

Mevlana Mahallesi 873/2 Sokak'taki bir gecekonduda, şofbenden kaynaklı yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle gecekonduda hasar oluştu.



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