Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'dan 16 Ocak Basın Onur Günü mesajı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 16 Ocak Basın Onur Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükakın, mesajında, 100 yıl önce Kocaeli'de ülkenin bekası adına tarihi bir basın toplantısı düzenlendiğini belirtti.

Mustafa Kemal Atatürk'ün, yeni kurulacak devletin temellerini attığı bu toplantının, Türk basını açısından da çok değerli olduğuna işaret eden Büyükakın, şunları kaydetti:



"Demokrasinin temel taşlarından biri olan basının öneminin kamuoyuna ilk kez İzmit'ten duyurulması, bir Kocaelili olarak bizleri gururlandırmaktadır. 16 Ocak, Atatürk'ün basına verdiği önemi ifade etmekte; bu günün Basın Onur Günü olarak kutlanması da basın mensuplarının, yazarların, Türkiye'nin kurtuluşu ve inşasına sundukları emsalsiz katkıyı göstermektedir."

Büyükakın, devlet ile millet arasında köprü görevi üstlenen basının, demokrasinin ve cumhuriyetin kökleşmesinde önemli bir göreve sahip olduğunu aktararak, "Bu duygu ve düşüncelerle ülkemizin kurtuluşunda yazdığı cesaretli yazılar ve haberlerle halkımıza umut ışığı olan, Türkiye'nin kurtuluşuna, inşasına, şekillenmesine, ilerlemesine benzersiz katkılar sunan basın mensuplarımızın ve ilimizde de bu onurlu görevi üstlenen ve başarı ile yerine getiren değerli basın mensubu arkadaşlarıma da bu vesile ile çok teşekkür ediyor, Basın Onur Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.



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