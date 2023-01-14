Kocaeli'de kazara kendisini vuran kişi yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinden tabancayla kazara kendisini vuran kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Y.Y. (21) Mevlana Mahallesi 849 Sokak'taki evinde temizlediği tabancası ateş aldı.

Sağ elinden yaralanan Y.Y. haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, ruhsatsız olduğu belirlenen tabancaya el koydu.

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