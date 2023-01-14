Sakarya'da trafik kazasında ağır yaralan iş insanı yaşam mücadelesini kaybetti

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KOCAELİ (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde, bariyere çarptıktan sonra yangın çıkan otomobilde ağır yaralanan iş insanı Erhan Rahmi Durmuşoğlu, 1 aydır tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Anadolu Otoyolu Sapanca girişinde 13 Aralık 2022'de bariyere çarptıktan sonra yangın çıkan otomobilde ağır yaralanan Durmuşoğlu (44), kaldırıldığı Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Evli ve 4 çocuk babası olan Durmuşoğlu'nun cenazesinin, yarın öğle vakti Derince ilçesindeki Yavuz Sultan Selim Camisi'nde kılınacak namazın ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 13 Aralık 2022'de bariyere çarptıktan sonra yangın çıkan otomobilin sürücüsü Savaş Kılıç hayatını kaybetmiş, ağır yaralan yanındaki iş insanı Erhan Rahmi Durmuşoğlu (44) Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

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