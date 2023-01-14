Gebze'de otomobilin çarptığı yaya yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin çarptığı kişi yaralandı.

Tatlıkuyu Mahallesi 1319/1 Sokak'ta Murat K. idaresindeki 16 PM 566 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Serkan Uğurlu'ya çarptı.

Yaralanan ve sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırılan Uğurlu'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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