Kocaeli'de silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir evde omzundan silahla vurulmuş halde bulunan kişi hastaneye kaldırıldı.

Kozluk Mahallesi Övül Tezişler Caddesi'nde 5 katlı Turfanda Apartmanı'nın son katındaki daireden silah sesi gelmesi üzerine bina sakinleri polise haber verdi.

Eve giren polis, O.S'yi omzundan vurulmuş olarak yaralı halde buldu.

O.S, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.





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