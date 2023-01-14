Sakarya'daki trafik kazasında ölen iş insanı Kocaeli'de son yolculuğuna uğurlandı

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KOCAELİ (AA) - Sakarya'da 13 Aralık 2022'de otomobilin bariyerlere çarpması sonucu ağır yaralanan ve dün hastanede yaşamını yitiren iş insanı Erhan Rahmi Durmuşoğlu Kocaeli'de toprağa verildi.

Tedavi gördüğü Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybeden Durmuşoğlu için Derince'deki Yavuz Sultan Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Fikri Işık, İlyas Şeker, Sami Çakır, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, iş dünyası temsilcileri ve ailenin yakınları katıldı.

Durmuşoğlu'nun cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Kuruçeşme Hatipköy Mezarlığı'na defnedildi.

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 13 Aralık 2022'de bariyere çarptıktan sonra yangın çıkan otomobilin sürücüsü Savaş Kılıç hayatını kaybetmiş, ağır yaralanan yanındaki iş insanı Durmuşoğlu (44) Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

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