Kocaeli'de iş yerinde kumar oynayan 4 kişiye para cezası

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iş yerinde kumar oynadığı tespit edilen 4 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, eğlence ve istirahat yerlerinde yapılan denetimlerde bir iş yerinde kumar oynandığını belirledi.

Kumar oynadığı tespit edilen 4 kişiye para cezası uygulandı, kumardan elde edildiği değerlendirilen 1000 liraya el konuldu.



Ekipler, kumar oynanmasına yer temin eden şüpheli A.U'yu gözaltına aldı.

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