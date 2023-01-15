İYİ Parti Kocaeli İl Kongresi yapıldı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KOCAELİ (AA) - İYİ Parti Kocaeli 3. Olağan İl Kongresi gerçekleştirildi.

Kocaeli Kongre Merkezi'nde yapılan kongreye, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları Cihan Paçacı, Ümit Dikbayır ile Burak Akburak, İYİ Parti milletvekilleri ve partililer katıldı.

Paçacı, burada yaptığı konuşmada, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Kocaeli'de bir köylü kızı olarak başlayan serüveninin bugün memleketin dört bir yanında umut olarak devam ettiğini söyledi.

Kocaeli'nin İYİ Parti'nin kalesi olması gerektiğini vurgulayan Paçacı, "2023 Haziran veya daha erken yapılacak seçimler 100 yıllık Cumhuriyet tarihimizin en önemli seçimi olacaktır." dedi.

Paçacı, seçimlerde başarılı olmak zorunda olduklarının altını çizerek, "İnanıyorum ki bu seçimlerde partimiz büyük bir başarıya imza atacak ve yine inanıyorum ki İYİ Parti iktidar, Genel Başkanımız Meral Akşener başbakan olacaktır." ifadelerini kullandı.

Kongrenin İYİ Parti'ye ve Kocaeli'ye hayırlı olmasını dileyen Paçacı, görevi bırakacak olan Şanbaz Yıldız'a teşekkür etti.

- "Yere daha güçlü basarak iktidar olacağız"

İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in geçirdiği küçük rahatsızlıktan dolayı istirahat etmesi gerektiğini, bu yüzden kongreye katılamadığını söyledi.

Halkın umudu Meral Akşener'in ayak seslerinin her yerden duyulduğunu dile getiren Yıldız, yılmayacaklarını, yere daha güçlü basarak iktidar olacaklarını kaydetti.

Yıldız, kongrede aday olan Nusret Acur'un seçilmesi halinde bayrağı daha ileri taşıyacağını ifade etti.

İYİ Parti Kocaeli İl Başkanlığı için tek aday olan Nusret Acur da yaklaşık 5 yıl evvel Türk siyasi hayatına giren İYİ Parti'nin, bugün kendinden emin kadrolarıyla iktidara kararlı adımlarla yürüdüğünü anlattı.

"Beni görkemli açılışlarda, ihtişamlı yemeklerde, şatafatlı protokol törenlerinde çok fazla aramayın." diyen Acur, arayanların kendisini sahada, sokakta, meydanlarda bulacağını sözlerine ekledi.

Tek listeyle gidilen kongrede, Nusret Acur partinin yeni il başkanı oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.