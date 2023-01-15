Kocaeli'de servis minibüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde servis minibüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Bağlarbaşı Mahallesi İstasyon Caddesi'nde seyreden Erman G. idaresindeki 41 AKR 254 plakalı otomobil, aynı istikamette seyreden İbrahim N'nin kullandığı 41 P 5598 plakalı servis minibüsüyle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle aydınlatma direğini devirip beton elektrik direğine çarparak durabilen otomobilin sürücüsü araçta sıkıştı.

Yaralı sürücü Erman G, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkartılarak Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



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