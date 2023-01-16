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Bilişim Vadisi, dijital oyun meraklılarını "Kış Kampı"nda ağırlayacak

AA

Bilişim Vadisi, dijital oyun meraklılarını "Kış Kampı"nda ağırlayacak

KOCAELİ (AA) - Bilişim Vadisi Dijital Animasyon ve Oyun Kümelenme Merkezi (DIGIAGE) tarafından 8-14 Şubat'ta düzenlenecek "DIGIAGE Oyun Geliştirme Kış Kampı"nda 300'ün üzerinde oyun meraklısı bir araya gelecek.

Bilişim Vadisinden yapılan açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının himayelerinde gerçekleşecek DIGIAGE Oyun Geliştirme Kış Kampı 2023 etkinliğine, Dışişleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türk Devletleri Teşkilatı başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluş katkı sağlıyor.

Kampta oyun geliştiriciler hem üretim yapacak hem eğlenecek. Çevrim içi katılımın da mümkün olduğu kamp; 300'ün üzerinde oyun tasarımcısı, yazılımcı, sanatçı, dijital sinema ve animasyon film üreticileri, senaristler gibi ekosistemin birçok bileşenini buluşturacak.

Yılda iki defa düzenlenen kamplardan biri olan kış kampının odağında ekip halinde üretim yapabilen veya şirketleşip doğru büyüme için yatırım seçeneklerini değerlendiren startuplar yer alıyor. Yaz kampı ise daha çok sektöre girmek isteyen, teknik becerisini ilerletmek isteyen bireysel katılımcılar ile yeni ekip olan katılımcılara hitap ediyor.

DIGIAGE Kış Kampı'23, önceki senelerden farklı olarak 5 aşamadan başarıyla geçen katılımcılardan oluşuyor. Katılımcıların daha önceden ekip olarak bir arada çalışma oranı yüzde 83. Bu sayede katılımcılar kampa oyun girişimcisi olmaya veya oyun girişimlerinde yer almaya motive bir şekilde gelecek.

Katılımcıların yüzde 85'i kendi oyun stüdyosunu kurmayı hedefliyor. Bu hedefe sahip olanların yüzde 25'i bir yıldan kısa sürede, yüzde 52'si bir ila üç yıl arasında, yüzde 21'i üç ila beş yıl arasında ve yüzde 2'si beş yıldan uzun sürede kendi oyun şirketlerini kuracaklarını belirtiyor.

- "Kamplarda 70'in üzerinde takım oyun geliştirdi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu, DIGIAGE oyun geliştirme kamplarında bugüne kadar 70'in üzerinde takımın oyun geliştirdiğini kaydetti.

Türkiye'nin dünya oyun pazarında henüz yüzde 1'lik paya sahip olsa da her geçen gün artan bir ivmeye sahip olduğunu belirten İbrahimcioğlu, "Bu açıdan baktığımızda, DIGIAGE'in hem ülke ekonomisi hem de ülkemizin gençleri açısından büyük bir fırsat anlamına geldiğini düşünüyorum. Türkiye'nin her şehrinden ve her kasabasından, çok farklı kültürlerden ve yaşlardan gençler, hayallerini gerçekleştirmek için Bilişim Vadisine geliyor. Onların bu isteği ve azmi, dünya oyun ekosisteminde Türkiye'yi çok kısa zamanda önemli yerlere getirecektir. Amacımız, Türkiye'nin sahip olduğu yüzde 1'lik payı çok kısa bir süre içerisinde yüzde 5'lere çıkarmak." ifadelerini kullandı.

İbrahimcioğlu, DIGIAGE'in kamp sonunda başarılı olan stüdyolara birçok fırsat sunacağını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Geleneksel oyun kategorileri ile birlikte metaverse, blockchain gibi yeni nesil içerik fikirlerinin de projeye dönüşeceği kampta takımların ortaya çıkardıkları yeni oyun fikirlerinden bazıları DIGIAGE tarafından desteklenecek. Kampın son günü yapılacak olan sunumlarla ekipler yatırımcılarla bir araya gelme fırsatı bulacak. Bu fırsatlar sayesinde uluslararası bağlantı ve iş gücü paylaşımı sağlanacak. Türkiye'nin dünyaya sunduğu oyun üretim gücünü büyütecek ve tasarım ihracatı imkanları ortaya çıkacak. Kamp aynı zamanda yeni stüdyoların da ortaya çıkmasına olanak sağlayacak."

Programı başarıyla tamamlayan girişimlerin doğrudan APY Ventures'ın yönettiği Bilişim Vadisi GSYF'den yatırım alarak büyümelerini sürdürme imkanına sahip olacağını aktaran İbrahimcioğlu, programın iş ortağı olan APY Ventures ekibinin hem mentor hem eğitmen hem de yatırımcı perspektifinden katkı sunacağını belirtti.

İbrahimcioğlu, DIGIAGE Kış Kampı 2023'te sektörde birçok başarı elde etmiş firmalar ve kişilerin katılımcılara teknik destek ve mentorluk sağlayacağını kaydederek, kampa gelecek eğitmen ve mentorların yıllar önce kendi hallerini gördükleri yeni girişimcilere yıllar sonra kendileri gibi olabilmesi için yol göstereceğini, tavsiye vereceğini ve iş birlikleri kuracağını ifade etti.

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