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Atatürk'ün Kocaeli'deki ilk basın toplantısının 100'üncü yıl dönümü kutlandı

AA

Atatürk'ün Kocaeli'deki ilk basın toplantısının 100'üncü yıl dönümü kutlandı

KOCAELİ (AA) - Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk kez 16 Ocak 1923'te Kocaeli'de düzenlediği basın toplantısının 100'üncü yıl dönümü kutlandı.

Kocaeli Gazeteciler Cemiyetince (KOGACE) gerçekleştirilen tören kapsamında, Atatürk'ün kente ayak bastığı İzmit Garı önünde toplanan gazeteciler, Kültür Tepesi'ne yürüyerek burada anıta çelenk sundu.

Vali Seddar Yavuz, tarihi basın toplantısına ev sahipliği yapan Kasr-ı Hümayun'daki konuşmasında, Atatürk'ün, Cumhuriyetin kuruluşunun ilk müjdelerini Kocaeli'de vermesinin anlamlı mesaj olarak tarihte yerini aldığını ve Ankara'nın başkent seçilmesi, kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınması gibi önemli konuların bu toplantıda görüşülmesinin de fevkalade önemli olduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da kentin tarihi açısından son derece önemli ama Türkiye'nin tarihi açısından çok daha önemli bir gün dolayısıyla bir arada olduklarını vurguladı.

Büyükakın, 16 Ocak'ın Türkiye'de yeterince karşılığını bulamayan bir gün olduğuna dikkati çekerek, "Sivas Kongresi, Erzurum Kongresi, Milli Mücadele'nin rotası açısından ne kadar önemli vurgular yaptıysa, ne kadar önemli kilometre taşlarıysa, burada 6 saat boyunca yapılan toplantı da en az o kadar önemli. Çünkü yeni kurulan Türkiye'nin yönetim biçiminin cumhuriyet olacağı aslında burada duyuruldu. Bu, Türkiye'nin tarihi açısından son derece önemli. Sadece Kocaeli'de değil Türkiye'nin her yerinde kutlanması gerekiyor." dedi.

KOGACE Başkanı Cemal Kaplan da 16 Ocak Basın Onur Günü'nü her yıl coşkuyla kutladıklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından katılımcılar tarafından salonda sembolik basın toplantısı düzenlendi.

Törene, AK Parti Kocaeli milletvekilleri İlyas Şeker ve Cemil Yaman, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Selim Kapancı, Basın İlan Kurumu Kocaeli Şube Müdürü Salih Yalçıntaş, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı Mehmet Ali Dim ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve gazeteciler katıldı.

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