Gebze'de hafif ticari araçların çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 2 hafif ticari aracın çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu Ankara istikametinde seyreden H.A. idaresindeki 41 BN 608 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde giden R.B. yönetimindeki 34 EGC 798 plakalı hafif ticari araçla Muallimköy mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza mahalline 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü R.B, sağlık ekiplerince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.