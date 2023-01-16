Kocaeli'de iki yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde şehir içi yolcu taşımacılığı yapan iki minibüsün çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

Kayacık Mahallesi Hüseyin Karadeniz Sokak'ta M.Y. idaresindeki 41 M 8040 plakalı minibüs ile F.A'nın kullandığı 41 M 8038 plakalı minibüs çarpıştı.

Kazada sürücülerden M.Y. ile her iki araçtaki 10 yolcu hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine gelen ambulanslarla Karamürsel Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza nedeniyle kapanan yol, minibüslerin çekilmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı.



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