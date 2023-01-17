Kocaeli'de kullandığı otomobille bariyerlere çarpan ehliyetsiz sürücü yaralandı

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! İşte kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin bariyerlere çarpması sonucu D-100 kara yolunda ulaşım aksadı.

D-100 kara yolu Ankara istikametinde seyreden M.A'nın (17) kullandığı 34 UZ 6539 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Kazada yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kara yolunda bir süre kontrollü olarak sağlanan ulaşım, otomobilin çekilmesinin ardından normale döndü.

Öte yandan trafik ekipleri, belgesiz araç kullandığı gerekçesiyle sürücüye para cezası uyguladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.