GÜNCELLEME - Kocaeli'de halk otobüsü şoförünü darbeden zanlı adliyeye sevk edildi

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, halk otobüsü şoförünü darbeden zanlı, adliyeye getirildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Gültepe Mahallesi'nde sefer yapan 41 J 0461 plakalı halk otobüsünün sürücüsü Cengiz Yeler'e karşı kasten yaralama eylemini gerçekleştiren E.B'yi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, adresi belirlenen E.B. İzmit’te gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince adliyeye sevk edildi.

Seka Park Batı Terminalinde toplanan Kocaeli Otobüsçüler ve Minibüsçüler Üst Birliği Başkanı Mehmet Yaşar, Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt ve 5 No'lu İzmit Şehiriçi Minibüs, Otobüsçüler ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Niyazi Yağız ile oda üyeleri olaya tepki gösterdi.

Darbedilen otobüs sürücüsü Cengiz Yeler, gazetecilere, zanlıdan şikayetçi olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Kooperatifim adına, şoför olarak alttan aldım. Sıkıntı olmasın, yolcudur, insin binsin diye. Gereken şeyi gösterdim ama bizi darbetti. Öncesinde, arabaya vurdu. Ben de durdum 'hayırdır' dedim. Dedi ki, 'Niye durmadın beni almadın'. Dedim ki, 'Sen elini kaldırsaydın ben niye almayayım.' dedim. Bindi arabaya 'Kart bas.' dedim. 'Basmıyorum.' dedi. 'Sen bilirsin.' dedim. O şekilde yukarıya çıktık. Orada indi. 'Bana in.' dedi. 'İnmiyorum yürü git çocuksun.' dedim. Bırakmadı ki direksiyondan çıkayım."

Yaşar da emekçi şoförlerin, evlerine ekmek götürmek için çalıştığını vurgulayarak, "Bunu bütün topluma mal edemeyiz. Bunların önüne geçmemiz lazım. Emniyeti sağlamamız lazım. Bu görev de bize düşüyor. Bu olayı şiddetle kınıyoruz." dedi.

Kurt ise kamu görevi yerine getiren şoför esnafının, dünyanın en riskli görevinlerinden birini yerine getirdiğini söyledi.

Meslektaşlarının, öldüresiye darbedildiğini vurgulayan Kurt, "Bu yapılan olayı esefle şiddetle kınıyoruz. Kanun nezdinde Oda ve Kooperatifler Birliği olarak arkadaşlarımızın arkasındayız. Bizim amacımız sadece evimize ekmek götürmek." diye konuştu.

Dün, İzmit ilçesinde sefer yapan halk otobüsü sürücüsü Cengiz Yeler ile yolcu E.B. arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, otobüs durağa yanaştığı sırada E.B, Yeler'den araçtan inmesini istemişti. Şüpheli, şoförün araçtan inmemesi üzerine tekrar otobüse binerek sürücü Yeler'i darbetmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.