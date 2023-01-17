Kocaeli'de tur minibüsünün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde tur minibüsünün devrilmesi sonucu sürücü ile yabancı uyruklu biri çocuk 6 kişi yaralandı.

Derbent Gazi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'nde yokuş aşağı inen V.T. idaresindeki 34 FTG 397 plakalı tur minibüsü, virajı alamayarak yol kenarındaki ağaçlık alana devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile yabancı uyruklu biri çocuk 6 kişi hafif yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Minibüste 12 turistin bulunduğu öğrenildi.

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