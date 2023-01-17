Anadolu Otoyolu'nda 8 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 3 tır ve 5 otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Ankara istikameti Maşukiye mevkisinde 3 tır ile 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 66 LT 181 plakalı otomobildeki A.A, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Uzun araç kuyruğunun oluştuğu otoyolun Ankara istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Karayolları ekiplerinin araçları kaldırma ve temizlik çalışması sürüyor.



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