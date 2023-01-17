Kocaeli'de polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan sürücü kaza yapınca yakalandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü, kovalamaca sırasında kaza yapınca yakalandı.

Arapçeşme Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi'nde uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, K.G. yönetimindeki plakasız motosikleti durdurmak istedi.



"Dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü, kovalamacanın ardından kaldırıma çarptı. Polis ekiplerince yakalanan K.G'nin, aracı plakasız olduğu için kaçtığı öğrenildi.

Polis merkezine götürülen sürücüye "plakasız araç kullanmak" suçundan 6 bin 862 lira idari para cezası kesildi.



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