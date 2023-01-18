Kocaeli'de 740 bin makaron ele geçirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kocaeli'de 740 bin makaron ele geçirildi

AA

Kocaeli'de 740 bin makaron ele geçirildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir iş yerinde 740 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda Gölcük ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramada, 740 bin TAPDK bandrolü bulunmayan makaron, 500 içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) KOCAELİ - PARK HALİNDEKİ KAMYONA ÇARPAN OTOMOBİL BAHÇEYE UÇTU 3 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü) KOCAELİ - PARK HALİNDEKİ KAMYONA ÇARPAN ...
Park halindeki kamyona çarpan otomobil bahçeye uçtu: 3 yaralı
YEREL HABERLER Park halindeki kamyona çarpan otomobil bahçeye uçtu: ...
Kocaeli'deki trafik kazasında 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kocaeli'deki trafik kazasında 3 kişi yaralandı
(Görüntülü) KOCAELİ - TEM&#039;DE 8 ARAÇLI ZİNCİRLEME KAZA
YEREL HABERLER (Görüntülü) KOCAELİ - TEM'DE 8 ARAÇLI ...
TEM'de 8 araçlı zincirleme kaza
YEREL HABERLER TEM'de 8 araçlı zincirleme kaza
Kocaeli'de polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan sürücü kaza yapınca yakalandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan ...
(Görüntülü)KOCAELİ&#039;DE TURİSTLERİ TAŞIYAN MİNİBÜS DEVRİLDİ: 7 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü)KOCAELİ'DE TURİSTLERİ TAŞIYAN MİNİBÜS ...
Anadolu Otoyolu'nda 8 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Anadolu Otoyolu'nda 8 aracın karıştığı zincirleme ...
Kocaeli'de turistleri taşıyan minibüs devrildi: 7 yaralı
YEREL HABERLER Kocaeli'de turistleri taşıyan minibüs devrildi: 7 ...
Kocaeli'de otobüs şoförüne saldıran şüpheli tutuklandı (3)
YEREL HABERLER Kocaeli'de otobüs şoförüne saldıran şüpheli ...
Kocaeli'de tur minibüsünün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de tur minibüsünün devrilmesi sonucu 7 kişi ...
İzmit Körfezi'ne akan dere, simsiyah oldu
YEREL HABERLER İzmit Körfezi'ne akan dere, simsiyah oldu
(Görüntülü) İZMİT KÖRFEZİ&#039;NE AKAN DEREDE KİRLİLİK
YEREL HABERLER (Görüntülü) İZMİT KÖRFEZİ'NE AKAN DEREDE ...
(Görüntülü) KOCAELİ&#039;DE OTOBÜS ŞOFÖRÜNE SALDIRAN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) KOCAELİ'DE OTOBÜS ŞOFÖRÜNE SALDIRAN ...
Kocaeli'de otobüs şoförüne saldıran şüpheli yakalandı (2)
YEREL HABERLER Kocaeli'de otobüs şoförüne saldıran şüpheli yakalandı ...
(Görüntülü) KOCAELİ&#039;DE OTOBÜS ŞOFÖRÜNE SALDIRAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) KOCAELİ'DE OTOBÜS ŞOFÖRÜNE SALDIRAN ...
Kocaeli'de otobüs şoförüne saldıran şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de otobüs şoförüne saldıran şüpheli yakalandı
Kocaeli'de kullandığı otomobille bariyerlere çarpan ehliyetsiz sürücü yaralandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de kullandığı otomobille bariyerlere çarpan ...
Kocaeli'de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 5 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 5 zanlı ...
Tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı Kocaeli'de konferansa katıldı
YEREL HABERLER Tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı Kocaeli'de ...
GÜNCELLEME 2 - Kocaeli'de halk otobüsü şoförünü darbeden zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME 2 - Kocaeli'de halk otobüsü şoförünü ...
GÜNCELLEME - Kocaeli'de halk otobüsü şoförünü darbeden zanlı adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Kocaeli'de halk otobüsü şoförünü ...
Kocaeli'de halk otobüsü şoförünü darbeden zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de halk otobüsü şoförünü darbeden zanlı ...
Kocaeli'de halk otobüsü şoförünün darbedilmesi güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Kocaeli'de halk otobüsü şoförünün darbedilmesi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.