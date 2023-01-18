Kocaeli'de 740 bin makaron ele geçirildi

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir iş yerinde 740 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda Gölcük ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramada, 740 bin TAPDK bandrolü bulunmayan makaron, 500 içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

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