Kocaeli'de bir kişi evinde ölü bulundu

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

Kadıköy Mahallesi Ilgaz Sokak'ta 5 katlı bir apartmanın birinci katında annesiyle yaşayan Özgür Sağlam (38), yakınları tarafından evde hareketsiz halde bulundu.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Sağlam'ın öldüğünü belirledi.

Olay yeri inceleme polisi ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Sağlam'ın cenazesi, otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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