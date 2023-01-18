Başiskele'de çocuklar Kış Spor Okulları'nda eğlenirken öğreniyor

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KOCAELİ - (AA) - Başiskele Belediyesince başlatılan Kış Spor Okulları'nda eğitimden spora, sanattan kültürel ve sosyal aktivitelere kadar birçok alanda çocuklara destek sağlanıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, gelecek nesillerin fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerine büyük katkı sunan Kış Spor Okulları çocuklardan ilgi görüyor.

İlçenin dört bir tarafında gerçekleştirilen okullarda, basketbol, voleybol, karate, yüzme, masa tenisi, güreş, satranç ve cimnastik branşlarında eğitimler tüm hızıyla devam ediyor.



Bu kapsamda yüzme öğrenmek için velileriyle Başiskele Belediyesi Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'na gelen çocuklar, uzman eğitmenlerden ders alıyor.

Gençlerin cazibe merkezi Ala Mekan'da da satranç eğitimleri yapılıyor. Kişisel yeteneklerini keşfedip düşünme becerilerini geliştiren minik satranççılar, arkadaşlarıyla eğlenceli ve keyifli vakit geçiriyor.

Kış Spor Okulları'nda 7-19 yaş arası gruba, ücretsiz gitar, bağlama, ses eğitimi, çocuk ve gençlik korosu eğitimleri de veriliyor.



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