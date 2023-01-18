Kocaeli'de "İlk Evim İlk İş Yerim" projesi kura çekimleri başladı

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KOCAELİ (AA) - Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi" kapsamında Kocaeli'de yapılacak 5 bin 200 konut için hak sahiplerinin kurayla belirlenmesine başlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında Kocaeli'de 6 ilçede 5 bin 200 konut yapılması planlanıyor.

Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen kura çekimi programında, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) hazırlanan kısa film gösterimi yapıldı.

Kocaeli 7. Noterliği gözetiminde gerçekleştirilen kura çekiminde ismi çıkan vatandaşlar, mutluluğunu sevdikleriyle paylaştı.

Engelli kontenjanından hak sahibi olan 66 yaşındaki İsmail Akdeniz, gazetecilere, "Çok sevinçliyim, çok mutluyuz. Bu yaştan sonra ev sahibi olmak çok güzel bir duygu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

Gökhan Kaya ise "Daha önce kirada oturuyordum. Kuranın bana çıkacağını tahmin etmedim. Çok mutluyum." diye konuştu.

Çekilişe, Vali Yardımcısı İsmail Gültekin ile Çevre, Şehircilik, İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri ve vatandaşlar katıldı. 177 engelli ve 451 emekli kontenjanı olmak üzere 5 bin 200 konutun hak sahiplerinin belirleneceği kura çekimi 21 Ocak'ta tamamlanacak.

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