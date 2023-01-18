Kocaeli'de 94 yaşında vefat eden Kore gazisi toprağa verildi

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde vefat eden 94 yaşındaki Kore gazisinin cenazesi defnedildi.

Yuvacık Fatih Mahallesi'nde yaşayan Kore gazisi Kazım Özay, yaşlılığa bağlı organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Özay için Yuvacık Merkez Camisi'nde tören düzenlendi.

10 çocuk babası Özay'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene, Özay'ın yakınları ile askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

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