Ticaret Bakanı Muş, Kocaeli'de ziyaretlerde bulundu

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KOCAELİ (AA) - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kocaeli'de ziyaretler gerçekleştirdi.

Valiliği ziyaret eden Muş, Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Vali yardımcıları, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve kurum müdürleri tarafından karşılandı.

Valilik şeref defterini imzalayan Muş'a ziyarette, Vali Yavuz tarafından kentteki çalışmalar hakkında bilgi sunuldu.

Muş, daha sonra AK Parti Kocaeli İl Başkanlığına gitti. Muş, burada partililerle ve İl Başkanı Mehmet Ellibeş ile bir araya geldi.



Kentteki temasları kapsamında MHP Kocaeli İl Başkanlığını da ziyaret eden Muş, İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş'a hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Ziyaretlerin ardından Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Meclis Toplantısına katılan Muş, burada sanayicilerle bir araya geldi.

Vali Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın ve KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ile ilgili kurum müdürlerinin katılımıyla basına kapalı gerçekleşen toplantıda, kent sanayisinin gelişiminin devam etmesine yönelik atılabilecek adımlar değerlendirildi.

Muş ve beraberindekiler, daha sonra Kocaeli Ticaret Odasına (KOTO) geçti. KOTO Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut tarafından karşılanan Muş ve beraberindekiler, iş dünyası temsilcileriyle istişarelerde bulundu.

Bakan Muş, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde bir araya geldiği sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin talep ve önerilerini dinledi.

Muş, Başiskele ilçesindeki Kocaeli Serbest Bölgesini ziyaret ederek, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren fabrikaları yerinde inceleyip, gerçekleştirilen proje ve çalışmalara yönelik yetkililerden bilgi aldı.

Programı kapsamında Muş, Körfez ilçesindeki Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünü de ziyaret etti.

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