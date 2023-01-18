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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gebze'deki bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

AA

Gebze'deki bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Arapçeşme Mahallesi Gençlik Caddesi'ndeki bir boş arazide M.T. ile henüz ismi öğrenilemeyen kişi arasında kavga çıktı.

Omuzundan bıçakla yaralanan M.T, Gebze Fatih Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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