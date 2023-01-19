Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı, ticareti ve kullanımıyla mücadele kapsamında, Körfez ilçesinde operasyon düzenledi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, zanlıların ikamet ve üst aramalarında 5,95 gram metamfetamin, 952 ecstasy hap ile 4,55 gram esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 şüpheli serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen Y.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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