Kocaeli'de tramvayla çarpışan taksideki 3 kişi yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde taksinin tramvayla çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

E.B. idaresindeki 41 T 0356 plakalı taksi, Şahabettin Bilgisu Caddesi'nde otogar yönünde seyreden tramvayla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan taksi, aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Takside sıkışan ve kardeş oldukları öğrenilen yolcular Z.K. ile A.K. ile sürücü E.B, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Yaralılar, Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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