Darıca Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Acarhoroz, altyapı oyuncularıyla yemekte buluştu

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KOCAELİ (AA) - TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Darıca Gençlerbirliği Kulübü'nün başkanı Serdar Acarhoroz, altyapıda mücadele eden futbolcular ve aileleriyle yemekte bir araya geldi.

Kulübün tesislerinde gerçekleşen programda konuşan Acarhoroz, hedeflerinin takımı Süper Lig'e taşımak olduğunu, bu amacın gerçekleşmesinde kulübün bütünleşmesinin şart olduğunu söyledi.

Takımı satmayacağını ve Süper Lig'e çıkana kadar yatırım yapmaya devam edeceğini belirten Acarhoroz, "Benim yanımda olan arkadaşlardan, destek verenlerden de vermeyenlerden de Allah razı olsun. Bu toplantıyı yapmamın sebebi, bugüne kadar altyapıya gerekli önemin verilmediğini görmüş olmamdandır. Üvey evlat muamelesi yapılmış, gerekli ilgi gösterilmemiş. Bunu, yapmış olduğum izlenimlerden gördüm." ifadelerini kullandı.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da Darıca Gençlerbirliği'nin 1 milyon nüfusa sahip Gebze bölgesinin 3. Lig'deki tek takımı olduğuna dikkati çekerek, takıma sadece Darıca'nın değil, diğer ilçelerin de sahip çıkması gerektiğini dile getirdi.

Bıyık, desteğin hem ekonomik hem de manevi boyutu olduğuna işaret ederek, taraftarlara hafta sonu maçlarında sarı-yeşilli kulübü yalnız bırakmamaları çağrısında bulundu.

Program, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

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