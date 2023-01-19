Kocaeli'de solunum sırasında karbondioksiti ölçen yerli kapnometre cihazı üretildi

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli Üniversitesinde, solunum esnasında karbondioksit değerlerini ölçen yerli kapnometre cihazı üretildi.

TÜBİTAK-TEYDEB 1505 Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı çerçevesinde Teknoloji Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümünce Denizler Medikal A.Ş. iş birliğiyle 3 prototipi üretilen cihazın elektronik kart tasarımı, yazılımları, mekanik tasarım ve montajı proje ekibi tarafından gerçekleştirildi.

TÜBİTAK Metroloji Enstitüsünde validasyon testini, özel yetkili test kuruluşunda ise elektronik uyumluluk (EMC) testini başarıyla geçen prototiplerin kalibrasyon çalışmaları da Teknoloji Fakültesi Biyomekanik Laboratuvarı'nda gerçekleştirildi.

Teknoloji Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Arif Özkan, gazetecilere, üniversite-sanayi işbirliği vizyonuna katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Paydaşlarla yürütülen projelere çok önem verdiklerini dile getiren Özkan, "Bunların sayısı 2023'te artacak gibi görünüyor. Diğer fakültelerden alacağımız destek bizim için önem arz ediyor. Ürettiğimiz bu tıbbi cihazda Tıp Fakültesi ile çalıştık. Hedefimiz özgün tasarımları geliştirmek ve sürece katkı sağlamak." dedi.

Proje Yürütücüsü Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Mutlu, sağlık alanında ihtiyaç duyulan bir cihazı yerlileştirdiklerini vurgulayarak, şunları söyledi:



"Cihazımız kapnometre adıyla geçiyor. Basit olarak insan nefesindeki karbonmonoksit miktarını ölçer ve doktorlar buna göre teşhis koyarlar. Cihazımız testlerden geçti, umarım seri üretime geçerek ülkemize kazandırılır. Ambulanslarda, acillerde, ameliyathanelerde ve servislerde kullanılma durumu oluyor. Seri üretimde bu cihazın maliyetini düşürürsek yaygın olarak kullanılacaktır."

Denizler Medikal AR-GE sorumlusu Sadık Kablan ise cihazın pazarda maliyetinin yüksek olması nedeniyle yerli üretime destek verdiklerini söyledi.

Cihazın mekanik tasarım çalışmalarını yapan Doç. Dr. Talip Çelik de cihazın özgün tasarıma sahip olduğuna değinerek, "3 boyutlu yazıcılarla dış aksam ve prototipinin tasarımını yaptık. Tamamen bize ait. Özellikle adaptör kısmı ve sersörlerin olduğu orta kısmı bizim için çok önemliydi. Bu iki kısmın uyumlu olması için çalıştık." ifadesini kullandı.





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