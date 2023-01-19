ABD İstanbul Başkonsolosu Julie Eadeh, Kocaeli'de iş insanlarıyla buluştu:

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KOCAELİ (AA) - ABD İstanbul Başkonsolosu Julie Eadeh, ''ABD ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkinin kalbi Kocaeli'de atıyor, bu ilişki son derece kapsamlı olan ittifakımızın merkezinde yer alıyor.'' dedi.

Başkonsolos Eadeh, Kocaeli'de ABD ile Türkiye arasında yapılan ihracat, yatırım ve teşviklerle ilgili konuları görüşmek üzere iş insanlarıyla bir araya geldi.

Toplantıda Kocaeli'de bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Eadeh, Kovid-19 salgınının ardından ticari ilişkileri yüz yüze görüşüyor olmaktan son derece mutlu olduğunu söyledi.

Eadeh, Osmanlı'dan bugüne sanayinin varlığının Kocaeli'de güçlü şekilde hissedildiğini kaydetti.

ABD ile Türkiye arasında ihracat oranının bu yıl artmasından dolayı mutlu olduğunu ifade eden Eadeh, şöyle devam etti:

''Bugün aramızda bulunan şirketler küresel boyutta otomotiv sektöründen, gıda ve içecek dağıtımına kadar çok farklı iş alanını temsil etmekteler. Küresel boyutta rekabet içindeler. ABD, Kocaeli'nin en fazla ihracat yaptığı 3 ülkeden birisi. ABD ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkinin kalbi Kocaeli'de atıyor, bu ekonomik ilişki son derece kapsamlı olan ittifakımızın merkezinde yer alıyor. Hem burada hem ABD'de istihdam sağlanmasına katkıda bulunuyor''

Eadeh, Kocaeli'deki şirketlerin Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik ilişkinin geleceği açısından hayati önem taşıdığını belirterek ''Hem jeopolitik hem de ekonomik anlamda pek çok zorluğun olduğunun farkındayım, daha fazla büyümeyi teşvik edecek pozitif yatırım ortamı ve politikaların desteklenmesini daha da önemli kılıyor. Bizler için daha fazla olanağın sağlanması için sizlerle birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum.'' diye konuştu.

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