Kocaeli'de dolandırıcılık sanıkları hakim karşısında

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de 3 kişiyi dolandırdıkları gerekçesiyle tutuklanan 2 sanığın yargılanmasına başlandı.

Kocaeli 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar M.K. ve Ö.F.Ş. ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen M.K. müştekileri tanıdığını belirterek, taksi durağında işe başladığında müştekilerden G.A'dan yevmiye aldığını söyledi.

G.A'nın bir taksi durağıyla kavgalı olduğunu aktaran M.K, "Benim yanında durmamı istedi. Ben de onun yanında oldum. G.A'ya hukuki olarak haklarını arayabileceğini, yasa dışı işlerle uğraşmaması gerektiğini söyledim. Ayrıca bir savcı tanıdığım olursa benden talepleri olmaz diye düşündüm. Adliyeye geldiğimde kapı üzerinden savcı beyin adını gördüğüm için onu söyledim. G.A'dan bu şekilde para almadım." diye konuştu.

M.K. müştekilerden M.T'den bir miktar para alıp sonra geri verdiğini, ona 12 bin lira borcu kaldığını aktardı.

M.T'yi dolandırmak amacıyla dedektör yalanını söylemediğini belirten M.K, bir yakınından dedektör almak istediğini ancak alamadığını ifade etti.

Sanıklardan Ö.F.Ş. ise M.K'nin komşusu olduğunu dile getirerek, evlerine çay içmek için gittiğinde G.A. ile görüşmesini istediğini kaydetti.

Kendisinin de görüşemeyeceğini söylediğini aktaran Ö.F.Ş, kimseyle savcı ismini kullanarak görüşmediğini savundu.

Sanıklar tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Müşteki G.A. da M.K'nin kendisine adliyede görevli bir savcıyı tanıdığını söylediğini dile getirerek, daha önce savcı olarak tanıtılan kişiyle görüştüğünü anlattı.

Savcı olarak söylenen ismi araştırdığında görüştüğü kişiyle benzediğini belirten G.A, "M.T. beni savcı beyin bir akrabasıyla evlendirebileceğini söyledi. Eşinin fiziksel görüntüsünü değiştirerek telefonda benimle hakim hanım olarak buluşturdu." dedi.

G.A. bu olaydan 25 bin lira maddi zarara uğradığını ifade ederek, sanıklardan şikayetçi olduğunu kaydetti.

Müşteki M.T. define işlerine meraklı olduğunu belirterek, M.K'nin kendisine Ankara'dan müze müdürü ile bir istihbaratçı tanıdığı olduğunu söylediğini aktardı.

Dedektör alma vaadiyle kendisinden para aldığını dile getiren M.T, 200 bin liraya yakın masraf yaptığını belirtti.

Cumhuriyet savcısı, mevcut delil durumu, atılı suçun vasıf ve mahiyetini dikkate alarak M.K'nin tutukluluk halinin devamına, Ö.F.Ş'nin ise tahliyesine karar verilmesini istedi.

Sanık avukatları, aleyhe hususları kabul etmeyerek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, savunmasının alınmış ve delillerin toplanmış olmasını ile tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak Ö.F.Ş'nin yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliyesine, M.K'nin ise tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanıklardan M.K'nin 3 müşteki yönünden 9 yıldan 30 yıla kadar hapis, Ö.F.Ş'nin de 3 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

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