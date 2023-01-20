Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 1'i çocuk 7 kişi yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında 1'i çocuk 7 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu İstanbul istikameti Köseköy Tünel çıkışında, 2 panelvan, otomobil ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araca sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı.

Kazada yaralanan Aykut G, Ahmet A, Miraç G. (3), Melek G, Oğuz Ö, Emine Ç. ve Halil A. ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza nedeniyle bölgede trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.

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