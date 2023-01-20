Kocaeli'de "kötü koku" şikayetleriyle ilgili inceleme başlatıldı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de vatandaşların "kötü koku" şikayetleri üzerine inceleme yürütülüyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, dün Derince ve Körfez ilçelerinde yaşayan vatandaşlar, çevreye yayılan kötü koku nedeniyle şikayette bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile AFAD ekiplerince, Derince ve Körfez'de faaliyet gösteren tesislerde ve bölgede incelemelerde bulunuldu.

Ekiplerin ellerinde bulunan teknik imkanlarla kokunun kaynağı henüz tespit edilemedi. Bu nedenle daha detaylı inceleme yapılabilmesi için TÜBİTAK uzmanları da ekiplere dahil edildi.

Valilik koordinasyonunda ekipler araştırmalarına devam edecek.

Kokunun kaynağının tespit edilmesi halinde gereken işlemlerin ve bilgilendirmelerin yapılacağı bildrildi.





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