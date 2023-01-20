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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Kocaeli'de esnaf ziyareti gerçekleştirdi

AA

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Kocaeli'de esnaf ziyareti gerçekleştirdi

KOCAELİ (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bir dizi program için geldiği Kocaeli'de esnaf ziyareti yaptı.

İzmit ilçesindeki tarihi Fevziye Camisi'nde cuma namazını kılan Nebati, ardından caminin yanındaki çay ocağında vatandaşlarla çay içti.

Bakan Nebati, daha sonra şehir merkezinde bazı iş yerlerini ziyaret ederek, yanına gelen vatandaşlarla sohbet etti.

Davet edilmesi üzerine MÜSİAD Kocaeli Şubesinin 22. Genel Kurul Toplantısına katılan Nebati, toplantının hayırlara vesile olmasını diledi.

Ziyaretleri sırasında Bakan Nebati'ye, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükkın, AK Parti Kocaeli milletvekili İlyas Şeker ve Cemil Yaman ile AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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