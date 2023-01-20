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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Kocaeli Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti

AA

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Kocaeli Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti

KOCAELİ (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ziyarette bulundu.

Kocaeli Ticaret Odasında düzenlenen "İş Dünyası Buluşması" programına katılan Nebati, daha sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesine geçti.

Belediyede şeref anı defterini imzalayan Nebati, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Seddar Yavuz, AK Parti milletvekilleri İlyas Şeker ve Radiye Sezer Katırcıoğlu ile AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş'in de yer aldığı ziyarette, kentte devam eden yatırımlar ele alındı.

Bakan Nebati, ziyaretin ardından Sekapark'ta bulunan bir toplantı salonunda basına kapalı gerçekleştirilen AK Parti Kocaeli İl İstişare Kurulu Toplantısı'na katıldı.

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