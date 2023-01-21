Kocaeli'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde park halindeki 2 otomobil ile bir dükkana çarparak durabilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

E.Ç. yönetimindeki 34 CLM 96 plakalı otomobil, D-130 kara yolu Merkez Mahallesi mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 2 otomobile çarptı.

Savrulan otomobil, bir dükkanın kapısına çarparak durabildi. Kazada yaralanan sürücü E.Ç. ile B.C, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan sürücü E.Ç'nin 0,65 promil alkollü olduğu belirlendi.

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