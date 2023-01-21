Kocaeli'den kısa kısa

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor.

Merkez Mahallesi Preveze Caddesi'nde kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında, ev ye iş yerlerinin tahliyesi ardından yıkım çalışmaları başladı.

Bölgede önlem alan ekipler, iş makinelerinin yardımıyla binaları yıkıyor.

- Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne yeni doktor

Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'nde ortopedi uzmanı Opr. Dr. Şemsi Taştan göreve başladı.

Başhekim Sertan Acar, ekip olarak en iyi hizmeti vermek için çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, "Yoğunluğumuz çok. Fakat bu yoğunluğa cevap verecek hekim kadromuz da güçlendi. Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi bölge hastanesi gibi hizmet veriyor. Hastalarımızın en rahat bir şekilde şifa bulmaları için bizler ekip olarak her konuda en iyi hizmeti verirken, aynı zamanda gelen vatandaşlarımıza kolaylık sağlamak için çaba harcıyoruz. Yeni göreve başlayan operatör hekimimize çalışmalarından başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

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