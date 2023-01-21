Saadet Partisi Gebze İlçe Divan Toplantısı yapıldı

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KOCAELİ (AA) - Saadet Partisi Gebze İlçe Divan Toplantısı gerçekleştirildi.



Gebze Belediyesi Sardunya Nikah Salonu'ndaki toplantıya katılan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mesut Doğan, 2023 yılı seçimlerinin Türk siyasi tarihinin en önemli seçimi olacağını söyledi.

Sahada ciddi anlamda hareketlenme olduğunu ifade eden Doğan, "Bu hareketlenmeyi en doğru kullanan Saadet Partisi'dir. Aralık ayında 81 il 973 ilçede tarama gerçekleştirilmesi başladı. Bu hafta sonunda 42 ilimizi ve tüm ilçelerini ziyaret etmiş olduk." dedi.

Doğan, 2023 seçimlerinin ardından ülkenin rahat bir nefes alacağını belirterek, "İnsanımızın Millet İttifakı'na verdiği önem bizim verdiğimiz önemden çok daha fazla. Bütün umutlarını Millet İttifakı'na vermişler ve Millet İttifakı'nı önümüzdeki süreç için bir kurtuluş olarak görüyorlar. Bu anlamda da önümüzdeki seçimin de Millet İttifakı'nın zaferiyle sonuçlanacağına inanıyorlar ki inşallah öyle olacak." açıklamasında bulundu.



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