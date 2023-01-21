Kocaeli'de 14 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yurda yasa dışı yollarla giren 14 yabancı uyruklu ülkelerine gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte düzensiz göçle mücadele çalışmaları devam ediyor.

Kocaeli ve bölge illerde güvenlik güçlerince yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilen 14 düzensiz göçmenin işlemleri tamamlandı.

Yabancı uyruklular, sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi.

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