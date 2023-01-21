Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'dan Regaip Kandili mesajı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, yaklaşan Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yavuz, mesajında, rahmeti, bereketi ve mağfireti bol üç ayların manevi iklimine girildiğinin habercisi, ramazan ayının da müjdecisi olan bir Regaip Kandili'ne daha kavuşmanın huzur ve mutluluğu içerisinde olduklarını belirtti.

Allah'ın rahmet ve merhametinden bolca faydalanabilmek için önemli fırsat olan bu mübarek günde ve üç aylar boyunca kulluk şuuru içerisinde hareket edilmesi, içerisinde barındırdığı önemli gecelerin feyz ve bereketinden en güzel şekilde yararlanılması gerektiğini aktaran Yavuz, yürekleri kin ve nefret duygularından arındırmak, dostluklara daha da önem vermek için bu mübarek ayların ve gecelerin büyük bir fırsat olarak görülmesi gerektiğini vurguladı.

Vali Yavuz, mesajında şunları kaydetti:

"Feyzin, bereketin ve güzelliklerin yoğun olarak yaşandığı, yapılan duaların, dileklerin kabul edildiği, yardımlaşma ve dayanışma duygularının en yüksek seviyeye ulaştığı bir zaman dilimi olan mübarek ayları fırsat bilerek aramızdaki çekişmeleri ve kırgınlıkları bir kenara bırakarak, elimizi ve gönlümüzü herkese açmalı, insani meziyetlerimizin yeniden yeşermesine gayret göstermeliyiz. Yüce Allah'a daha derin bir şükür imkanı bulacağımız, insanlarımızın kalplerini birbirine yaklaştıran, komşuluk, akrabalık, kardeşlik ve dayanışma duygularını artıran, ruh dünyalarının aydınlanmasına vesile olan bu özel gecede, muhabbetin, sohbetin, kaynaşmanın artmasını umut ediyorum. Bu mübarek gecenin şehrimize, ülkemize ve tüm insanlığa rahmet, bereket, sağlık ve huzur getirmesini yüce Allah'tan diliyor, Kocaelili hemşehrilerimin, ülkemizin ve tüm İslam aleminin Regaip Kandili'ni ve üç aylarını tebrik ediyor, milletçe birlik ve beraberlik içinde daha nice kandillere kavuşmayı canıgönülden diliyorum."

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