CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kocaeli'de kütüphane açılışına katıldı

KOCAELİ (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmit Belediyesi Leyla Atakan Gençlik Kütüphanesi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Dilovası ilçesinde önceki gün hayatını kaybeden Dilovası Belediyesi kurucu başkanı Ercan Dalkılıç'ın ailesini ziyaret eden Kılıçdaroğlu, taziye dileklerini iletti.

Kılıçdaroğlu, daha sonra İzmit Belediyesinin oluşturduğu Gençlik Sokağı'nda bulunan Leyla Atakan Şehir Kütüphanesi'nin açılışına katıldı.

Burada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kılıçdaroğlu, "Kocaeli'yi çok seviyorum çünkü burada evlendim. Dolayısıyla Kocaeli'nin de İzmit'in de benim hayatımda özel bir yeri var." dedi.

Kılıçdaroğlu, kütüphanelerin önemine değinerek, şunları kaydetti:

"Kütüphane yapmak gerçekten olağanüstü bir düşünce. İnsanların düşüncelerini aktardıkları metin, bir süre sonra kitap haline gelir. Kitap haline gelmesi, gelecek kuşaklara bunun aktarılması demektir aynı zamanda. Bu bazen bir öykü olur, bu bazen bir roman olur, bazen bir bilim kitabı olur, bazen bir matematik kitabı, bazen bir ders çalışma kitabı olabilir. Sayın Başkan burayı açtığında söyledim; dedim ki acaba 'İçeride küçük bir kafe var mı?' 'Var.' dediler çünkü kitap okuyanların, bir süre sonra bir araya gelip konuşmaları gerekiyor, tartışmaları gerekiyor, yeni düşünceleri ifade etmeleri gerekiyor. Onların sosyalleşmeleri, onların beraber belli konuları uygun bir ortamda tartışmaları, sohbet ederek, gülümseyerek tartışmaları onların gelecek ufkunu çizmeleri açısından son derece değerli. Dolayısıyla kitap açısından oldukça zengin olduğu anlaşılıyor hem dijital hem basılı kitap olarak. Bütün İzmitlilere hayırlı uğurlu olsun."

- "Kütüphaneler, gençlerin ufkunun gelişmesi açısından olağanüstü mekanlar"

Kütüphanelerin, kendi hayatında özel bir önemi bulunduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, "Elazığ'da ticaret lisesinde okurken 'Çalıkuşu' romanını halk kütüphanesinde okumuştum. Böylece okuduğum çok kitap oldu halk kütüphanesinde. Tabii öğrencilerin kitap alma şansıları o zamanlar çok daha sınırlıydı. Dolayısıyla kütüphaneler, gençlerin ufkunun gelişmesi açısından da onların sosyalleşmesi açısından da gelecek ufuklarının, gelecek hayallerinin büyümesi açısından da olağanüstü güzel mekanlar. Her yaştan insanın gelip, arzu ettiği kitabı alması, okuması ve sonra onu rafına koyup evine huzur içinde dönmesi, en güzel atmosferin yaşatılması açısından önemli." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Konuşmanın ardından açılış kurdelesini kesen Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, kütüphaneyi gezdi.

Kılıçdaroğlu, daha sonra gençlerle basını kapalı gerçekleşen toplantıda bir araya geldi.

Açılışta, TBMM Başkanvekili Haydar Akar, CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan ve vatandaşlar yer aldı.

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