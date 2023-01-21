Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Otoyolu Şekerpınar Mahallesi geçişinde, İ.S'nin kullandığı 06 AY 0572 plakalı otomobil ile A.H. idaresindeki 41 U 0893 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada İ.S'nin kullandığı otomobilde bulunan A.S, C.C. ve C.Z. yaralandı.



Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönünde trafik yoğunluğu oluştu.

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